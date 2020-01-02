MAÇ SONUCU Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko
Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, ilk yarısı 40-52 biten karşılaşmada deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 96-87 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.
Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'la karşılaştı.
İlk yarısı 40-52 biten maçta sarı-lacivertliler, rakibini 96-87 mağlup etti.
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- 02.01.2020
- Güncelleme: 03.01.2020 00:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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