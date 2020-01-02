MAÇ SONUCU Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 87-96

MAÇ SONUCU Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko

Euroleague'in 17. haftasında , ilk yarısı 40-52 biten karşılaşmada deplasmanda Yunanistan temsilcisi 'u 96-87 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan bugün deplasmanda Yunan temsilcisi 'la karşılaştı.

İlk yarısı 40-52 biten maçta sarı-lacivertliler, rakibini 96-87 mağlup etti.

Detaylar birazdan...

  1. 02.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 00:03
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