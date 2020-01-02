Anna Cruz’la yollar ayrıldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Anna Cruz’la yollar ayrıldı

’la yollar ayrıldı

Anna Cruz’la yollar ayrıldı

 Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu 'la yollarını ayırdı.

Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu 'la yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

  1. 2.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anna Cruz’la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN