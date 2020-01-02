Anna Cruz’la yollar ayrıldı
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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