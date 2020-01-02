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02 Ocak 2020, Perşembe
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Potada dev maç

Potada dev maç

F.Bahçe, Avrupa Ligi’nde bugün Olympiakos’a konuk olacak. beIN Sports 3’ten yayınlanacak maç 22.00’de başlayacak

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü bir grafik çizen , bugün zorlu bir deplasmana çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin güçlü takımlarından Olympiakos'a konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Geride kalan 16 haftada yalnızca 5 galibiyet alan Obradovic'in öğrencileri, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yunan ekibi ise temsilcimiz Fenerbahçe'den 1 maç fazla galibiyet alırken, iki takım 26. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko, bu maçların 11'inde rakibine üstünlük sağladı, Olympiakos ise 14 galibiyet almayı başardı. Bu arada Avrupa kupalarında 526. sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu maçların 300'ünü kazanırken 225 yenilgi aldı.

  1. 2.1.2020
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