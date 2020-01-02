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02 Ocak 2020, Perşembe
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’e ilgi büyük

Anadolu Efes’e ilgi büyük

Geçtiğimiz sezondan bu yana Avrupa'da başarılı sonuçlar alan 'e destek büyüyor. Lacivert-beyazlıların iç sahadaki tribün doluluk oranı yüzde 177 arttı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Anadolu Efes'e destek büyüyor. Lacivert-beyazlıların iç sahadaki tribün doluluk oranı yüzde 177 arttı. 2017-18 sezonunda 3 bin 900 taraftara oynayan A.Efes, son 1.5 yılda 10 bin 791 taraftar ortalaması yakaladı.

  1. 2.1.2020
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