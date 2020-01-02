Anadolu Efes’e ilgi büyük

Geçtiğimiz sezondan bu yana Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Anadolu Efes'e destek büyüyor. Lacivert-beyazlıların iç sahadaki tribün doluluk oranı yüzde 177 arttı. 2017-18 sezonunda 3 bin 900 taraftara oynayan A.Efes, son 1.5 yılda 10 bin 791 taraftar ortalaması yakaladı.