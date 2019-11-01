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01 Kasım 2019, Cuma
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Nefesi yetmedi

Nefesi yetmedi

’nde zirve mücadelesi veren temsilcimiz, ’a deplasmanda 16 farkla kaybederek 4 maçlık galibiyet serisini koruyamadı.

'nde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan , deplasmanında takıldı: 70-86. Ev sahibi ekip maça etkili başladı ve ilk çeyreği 24-19 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Efes, 19-18'lik üstünlükle farkın açılmasını önledi: 38-42. İkinci yarıya da kötü başlayan temsilcimiz, 21-16 üstünlük kuran Panathinaikos karşısında final periyoduna 63-54 geride girdi. 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olan Larkin'e rağmen bu çeyrekte de 23-16 geriye düşen Anadolu Efes, 4 maç sonra yenilgiyle tanışarak zirve mücadelesinde ağır bir yara aldı: 70-86.

  1. 1.11.2019
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