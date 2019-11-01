Nefesi yetmedi
THY Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesi veren temsilcimiz, Panathinaikos’a deplasmanda 16 farkla kaybederek 4 maçlık galibiyet serisini koruyamadı.
THY Avrupa Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında takıldı: 70-86. Ev sahibi ekip maça etkili başladı ve ilk çeyreği 24-19 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Efes, 19-18'lik üstünlükle farkın açılmasını önledi: 38-42. İkinci yarıya da kötü başlayan temsilcimiz, 21-16 üstünlük kuran Panathinaikos karşısında final periyoduna 63-54 geride girdi. 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olan Larkin'e rağmen bu çeyrekte de 23-16 geriye düşen Anadolu Efes, 4 maç sonra yenilgiyle tanışarak zirve mücadelesinde ağır bir yara aldı: 70-86.
- 1.11.2019
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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