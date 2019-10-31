Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı. Başkent ekibi teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.
- 31.10.2019
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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