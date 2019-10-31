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31 Ekim 2019, Perşembe
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'nin yeni teknik direktörü

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

Ankara ekiplerinden Kulübü geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı. Başkent ekibi teknik direktörlük görevi için  ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla 'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

  1. 31.10.2019
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