MAÇ SONUCU Panathinaikos 86-70 Anadolu Efes MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup oldu.

Maçın ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayılarıyla 15. dakikada farkı bir sayıya (29-28) indirdi. Rakibi karşısında 12 adet üç sayılık basketten sadece birini sayıya çevirebilen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına ise 42-38 geride gitti.

İkinci yarının başında rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Singleton'ın faulden bulduğu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin ile yine faul atışlarından sayılar üretti ve 26. dakikada 54-51 öne geçti. Panathinaikos'un 12-0'lık serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye düştü.

Anadolu Efes, maç boyunca dışarıdan sayı bulmakta zorlandı ve Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkı 13 sayıya çıkardı. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya çalıştıysa da özellikle 7 top kaybı yapan Micic'in kötü olduğu karşılaşmada rakibine 86-70 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci kez yenildi.

1.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 24-19 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: PANATHINAIKOS 42-38 ANADOLU EFES

3.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 63-54 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: PANATHINAIKOS 86-70 ANADOLU EFES