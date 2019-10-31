MAÇ SONUCU Panathinaikos 86-70 Anadolu Efes MAÇ ÖZETİ
THY EuroLeague 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 86-70'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup oldu.
Maçın ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayılarıyla 15. dakikada farkı bir sayıya (29-28) indirdi. Rakibi karşısında 12 adet üç sayılık basketten sadece birini sayıya çevirebilen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına ise 42-38 geride gitti.
İkinci yarının başında rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Singleton'ın faulden bulduğu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin ile yine faul atışlarından sayılar üretti ve 26. dakikada 54-51 öne geçti. Panathinaikos'un 12-0'lık serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye düştü.
Anadolu Efes, maç boyunca dışarıdan sayı bulmakta zorlandı ve Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkı 13 sayıya çıkardı. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya çalıştıysa da özellikle 7 top kaybı yapan Micic'in kötü olduğu karşılaşmada rakibine 86-70 yenildi.
Lacivert-beyazlı ekip, ikinci kez yenildi.
1.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 24-19 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: PANATHINAIKOS 42-38 ANADOLU EFES
3.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 63-54 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: PANATHINAIKOS 86-70 ANADOLU EFES
- 31.10.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 00:28
-
Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
MAÇ SONUCU Panathinaikos 86-70 Anadolu Efes MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.