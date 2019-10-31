MAÇ SONUCU Panathinaikos 86-70 Anadolu Efes MAÇ ÖZETİ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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MAÇ 86-70

MAÇ SONUCU Panathinaikos 86-70 Anadolu Efes MAÇ ÖZETİ

6. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 86-70'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcisi 'a 86-70 mağlup oldu.

Maçın ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayılarıyla 15. dakikada farkı bir sayıya (29-28) indirdi. Rakibi karşısında 12 adet üç sayılık basketten sadece birini sayıya çevirebilen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına ise 42-38 geride gitti.

İkinci yarının başında rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Singleton'ın faulden bulduğu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin ile yine faul atışlarından sayılar üretti ve 26. dakikada 54-51 öne geçti. Panathinaikos'un 12-0'lık serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye düştü.

Anadolu Efes, maç boyunca dışarıdan sayı bulmakta zorlandı ve Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkı 13 sayıya çıkardı. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya çalıştıysa da özellikle 7 top kaybı yapan Micic'in kötü olduğu karşılaşmada rakibine 86-70 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci kez yenildi.

1.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 24-19 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: PANATHINAIKOS 42-38 ANADOLU EFES

3.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 63-54 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: PANATHINAIKOS 86-70 ANADOLU EFES

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 00:28
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