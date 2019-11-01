Dişi Aslanlar lidere takıldı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu mücadelesinde lider Artego'ya konuk olan G.Saray, parkeden 79-75 mağlup ayrıldı. Sarıkırmızılılar ikinci yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 3'te 3 yaptı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu mücadelesinde lider Artego'ya konuk olan G.Saray, parkeden 79-75 mağlup ayrıldı. Sarıkırmızılılar ikinci yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 3'te 3 yaptı. A Grubu'nda ise yine Polonya deplasmanına çıkan BOTAŞ, Gorzow'a 72-67 yenildi. D Grubu'nda Rusya deplasmanında Enisey'e konuk olan Hatay BB de 70-65 kaybetti. B Grubu'nda Beşiktaş, Kosova'da Prishtina'yı 95-58 mağlup etti.
BİRKAN BIÇAK ALTINDA
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp Bonn maçında sakatlanan Birkan için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
KAF-KAF ZİRVEYE ÇIKTI
ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan Karşıyaka, Avrupa Ligi'nde de Groningen'i 77-57 yenerek ikinci maçlar sonunda averajla zirvede yer aldı. Kaf-Kaf, 6'ncı haftada yarın Türk Telekom'u ağırlayacak.
- 1.11.2019
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Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
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Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
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Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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