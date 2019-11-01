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01 Kasım 2019, Cuma
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Dişi Aslanlar lidere takıldı

Dişi Aslanlar lidere takıldı

FIBA Kadınlar E Grubu mücadelesinde lider Artego'ya konuk olan G.Saray, parkeden 79-75 mağlup ayrıldı. Sarıkırmızılılar ikinci yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 3'te 3 yaptı.

FIBA Kadınlar E Grubu mücadelesinde lider Artego'ya konuk olan G.Saray, parkeden 79-75 mağlup ayrıldı. Sarıkırmızılılar ikinci yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 3'te 3 yaptı. A Grubu'nda ise yine Polonya deplasmanına çıkan BOTAŞ, Gorzow'a 72-67 yenildi. D Grubu'nda deplasmanında Enisey'e konuk olan Hatay BB de 70-65 kaybetti. B Grubu'nda , 'da Prishtina'yı 95-58 mağlup etti.

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  1. 1.11.2019
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