Dişi Aslanlar lidere takıldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu mücadelesinde lider Artego'ya konuk olan G.Saray, parkeden 79-75 mağlup ayrıldı. Sarıkırmızılılar ikinci yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 3'te 3 yaptı. A Grubu'nda ise yine Polonya deplasmanına çıkan BOTAŞ, Gorzow'a 72-67 yenildi. D Grubu'nda Rusya deplasmanında Enisey'e konuk olan Hatay BB de 70-65 kaybetti. B Grubu'nda Beşiktaş, Kosova'da Prishtina'yı 95-58 mağlup etti.

BİRKAN BIÇAK ALTINDA

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp Bonn maçında sakatlanan Birkan için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

KAF-KAF ZİRVEYE ÇIKTI

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan Karşıyaka, Avrupa Ligi'nde de Groningen'i 77-57 yenerek ikinci maçlar sonunda averajla zirvede yer aldı. Kaf-Kaf, 6'ncı haftada yarın Türk Telekom'u ağırlayacak.