‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, içinde bulundukları durumla ilgili çok net ifadeler kullandı: Olmamız gereken seviyede değiliz. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız.
Son Maccabi maçında da çok kötü oynadıklarını belirten Obra, "Olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve ekibin görevi. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde evimizde oynayacağımız 4 maçımız var. Toparlanmak adına iyi bir zaman olacak. İnşallah taraftarlarımızdan da destek gelir. 7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 1.11.2019
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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