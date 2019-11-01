‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’

Son Maccabi maçında da çok kötü oynadıklarını belirten Obra, "Olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve ekibin görevi. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde evimizde oynayacağımız 4 maçımız var. Toparlanmak adına iyi bir zaman olacak. İnşallah taraftarlarımızdan da destek gelir. 7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.