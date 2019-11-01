‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri ‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’

‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’

‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, içinde bulundukları durumla ilgili çok net ifadeler kullandı: Olmamız gereken seviyede değiliz. en kısa zamanda bu durumdan çıkarız.

Son Maccabi maçında da çok kötü oynadıklarını belirten Obra, "Olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve ekibin görevi. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde evimizde oynayacağımız 4 maçımız var. Toparlanmak adına iyi bir zaman olacak. İnşallah taraftarlarımızdan da destek gelir. 7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 1.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘7 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN