David Blatt MS hastalığına yakalandı
Türkiye'de bir dönem Darüşşafaka ve Anadolu Efes'i çalıştıran Olympiakos'un başantrenörü David Blatt, MS (Multipl Skleroz) adlı hastalığa yakanlandığını açıkladı.
Yunan temsilcisi Olympiakos'un başantrenörü David Blatt, yayınladığı bir mektupla henüz belirli bir tedavisi bulunmayan MS hastalığına yakalandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan yazıda Blatt, "Depresyona girmek kolay ancak ben mücadele edip, bununla yaşamayı öğreneceğim" ifadelerini kullandı.
Deneyimli antrenör Darüşşafaka ile EuroCup'ta kupa kaldırma başarısı yaşamıştı.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
David Blatt MS hastalığına yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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