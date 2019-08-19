David Blatt MS hastalığına yakalandı

Yunan temsilcisi Olympiakos'un başantrenörü David Blatt, yayınladığı bir mektupla henüz belirli bir tedavisi bulunmayan MS hastalığına yakalandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan yazıda Blatt, "Depresyona girmek kolay ancak ben mücadele edip, bununla yaşamayı öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli antrenör Darüşşafaka ile EuroCup'ta kupa kaldırma başarısı yaşamıştı.