David Blatt MS hastalığına yakalandı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri David Blatt MS hastalığına yakalandı

hastalığına yakalandı

David Blatt MS hastalığına yakalandı

'de bir dönem ve 'i çalıştıran 'un başantrenörü , (Multipl Skleroz) adlı hastalığa yakanlandığını açıkladı.

Yunan temsilcisi 'un başantrenörü , yayınladığı bir mektupla henüz belirli bir tedavisi bulunmayan hastalığına yakalandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan yazıda Blatt, "Depresyona girmek kolay ancak ben mücadele edip, bununla yaşamayı öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli antrenör Darüşşafaka ile EuroCup'ta kupa kaldırma başarısı yaşamıştı.

  1. 19.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

David Blatt MS hastalığına yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN