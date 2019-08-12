Fenerbahçe'de basketbol futbolu 3'e katladı

Fenerbahçe yönetimi, basketbolda geçen sezon EuroLeague dördüncülüğü ve Türkiye Ligi ikinciliği elde eden kadrosuna göre bir bütçe daralmasına gitmedi ve Avrupa basketbolunun zirvesindeki marka olma özelliğini her anlamda korudu. Euro cinsinden maaş ödemeleri ve artan kur farkına rağmen taraftarını mutlu etmek isteyen yönetim, en büyük gelir kaynağı olan kombine ve bilet satışlarında kısa sürede beklenen geri dönüşün alınabilmesini hedefliyor. Yönetim bu konuda taraftarların ilgisinden oldukça umutlu zira sarı lacivertli kulüp bu sezon kadrosunu Nando de Colo, Derrick Williams ve Leo Westermann gibi dünya markası isimlerle güçlendirdi. Berkay Candan da F.Bahçe Beko'ya geri döndü.

FUTBOLDA EN UCUZU 1400 TL

Elbette takımdan ayrılanlar da oldu. Nicolo Melli, New Orleans Pelicans'ın yolunu tutarken Marko Guduric de Memphis Grizzlies'a transfer oldu. Fenerbahçe Beko ayrıca Erick Green, Tyler Ennis, Yordan Minchev, Barış Hersek ve Sinan Güler'le yolları ayırdı. Hedefini her kulvarda şampiyonluk olarak belirleyen sarı lacivertlilerde basketbol kombine fiyatları da belli oldu. En pahalı kombine, 32 bin 500 TL ile saha içi birinci sıra olurken, en ucuz seçenek ise 750 TL ile kategori 7 kombinesi... Bu bağlamda basketbol futbolu geçti zira futbolda en pahalı kombine 11.650 TL ile 'Fenerium Alt Avis E'ninki... En ucuz kombine ise 1400 TL ile Migros ve Spor Toto tribünlerinde.

PAHALI AMA AVANTAJLARI ÇOK FAZLA

Hürriyet'in haberine göre; yıllık 32 bin 500 TL vererek saha içinden maç izleyen Fenerbahçe taraftarları, courtside lounge hizmetlerinden faydalanabiliyor. Aynı tribünde bulundukları için eski basketbolcular ve yönetimden isimlerle tanışıp sohbet etme şansı bulabiliyorlar. Ayrıca zaman zaman, o günkü maç kadrosunda yer almayan mevcut basketbolcular da taraftarla görüşebiliyor. Geçen sezon kombine ve bilet alan taraftarlardan her ay belirli maçlarda salona 1907. ve 5000. sırada giriş yapan talihli isimler seçilip, takımın takvimine uygun tarihlerde idmana gitme, kadronun tamamıyla tanışma fırsatı yakaladılar.