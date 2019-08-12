Marsilya Başkanı'ndan Luiz Gustavo açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takıma bir stoper ve orta saha takviyesi yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahada bir numaralı hedefi olan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile ilgili Marsilya Başkanı'nından sürpriz bir açıklama geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:08 Güncelleme: 12.08.2019 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





