Marsilya Başkanı'ndan Luiz Gustavo açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takıma bir stoper ve orta saha takviyesi yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahada bir numaralı hedefi olan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile ilgili Marsilya Başkanı'nından sürpriz bir açıklama geldi.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:08
Güncelleme: 12.08.2019 14:11
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Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı hedefi haline gelen Luiz Gustavo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz gün transferler ilgili açıklamalarda bulunan Luiz Gustavo, Marsilya'da mutlu olduğunu dile getirmişti.
Bu gelişmenin ardından Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
Tecrübeli orta saha, Marsilya'da mutlu olduğunu belirtirken "Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım.