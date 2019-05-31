Tofaş biletleri satışta
Fenerbahçe Beko'nun Tofaş ile Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı Play-off yarı final serisi ilk iki maçının biletleri bugün Mobilet üzerinden genel satışa çıkacak
Fenerbahçe Beko'nun Tofaş ile Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı Play-off yarı final serisi ilk iki maçının biletleri bugün Mobilet üzerinden genel satışa çıkacak. Fiyatlar 40 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Tofaş'la ilk maç yarın, 2. karşılaşma ise 3 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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