Aslan’da idman krizi sona erdi
Galatasaray'lı basketbolcular, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz gün yapılması gereken idmana çıkmamıştı. Anadolu Efes maçı öncesi kriz tatlıya bağlandı.
Galatasaray'lı basketbolcular, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz gün yapılması gereken idmana çıkmamıştı. Anadolu Efes maçı öncesinde yaşanan bu kriz dün tatlıya bağlandı. Kendi arasında toplantı yapan sarı-kırmızılı oyuncular, kritik randevu öncesinde son çalışmada yerlerini aldı. Yönetimin de oyuncuların alacaklarını yatırdığı ifade edildi.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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