Aslan’da idman krizi sona erdi – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Aslan’da idman krizi sona erdi

Aslan’da idman krizi sona erdi

'lı basketbolcular, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz gün yapılması gereken idmana çıkmamıştı. maçı öncesi kriz tatlıya bağlandı.

'lı basketbolcular, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz gün yapılması gereken idmana çıkmamıştı. maçı öncesinde yaşanan bu kriz dün tatlıya bağlandı. Kendi arasında toplantı yapan sarı-kırmızılı oyuncular, kritik randevu öncesinde son çalışmada yerlerini aldı. Yönetimin de oyuncuların alacaklarını yatırdığı ifade edildi.
  1. 31.5.2019
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