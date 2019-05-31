Kaf-Kaf’tan ilk yolcu Walker
Üst üste üç sezon playoff'u kaçıran Karşıyaka'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim Erving Walker oldu. Sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Üst üste üç sezon playoff'u kaçıran Karşıyaka'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim Erving Walker oldu. Sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Walker bu sezon Karşıyaka'da ligde 12.07 sayı, 1.3 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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