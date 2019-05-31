Kaf-Kaf’tan ilk yolcu Walker – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Kaf-Kaf’tan ilk yolcu Walker

Kaf-Kaf’tan ilk yolcu Walker

üste üç sezon playoff'u kaçıran 'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim oldu. Sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

üste üç sezon playoff'u kaçıran 'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim oldu. Sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Walker bu sezon Karşıyaka'da ligde 12.07 sayı, 1.3 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
  1. 31.5.2019
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