Basketbolda Play – Off Yarı Final heyecanı canlı yayınlarla Tivibu Spor 2’da
Tivibu Spor'un basketbolseverlerle buluşturduğu Tahincioğlu Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi başlıyor. Heyecan Anadolu Efes – Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.
Tivibu Spor'un basketbolseverlerle buluşturduğu Tahincioğlu Erkekler Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bugün oynanacak Anadolu Efes – Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak olan yarı final serisi, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beko – Tofaş maçıyla devam edecek. Seri de 3 maç kazanan takımlar finale adını yazdıracak. Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak yarı final sersisinde maçların yanı sıra, oyuncu ve koçlarla röportajlar da basketbolseverlerle buluşacak.
YARI FİNAL PROGRAMI
BUGÜN: 19.00: A. Efes-G.Saray
YARIN: 18.00: F.Bahçe-Tofaş
PAZAR: 16.30: A. Efes-G.Saray
PAZARTESİ: 21.00: F.Bahçe-Tofaş
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 19.00: G.Saray-A. Efes
6 HAZİRAN PERŞEMBE: 19.00: Tofaş-F.Bahçe
- 31.5.2019
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