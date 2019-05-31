Basketbolda Play – Off Yarı Final heyecanı canlı yayınlarla Tivibu Spor 2’da – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Basketbolda Play – Off Yarı Final heyecanı canlı yayınlarla 2’da

Basketbolda Play – Off Yarı Final heyecanı canlı yayınlarla Tivibu Spor 2’da

'un basketbolseverlerle buluşturduğu 'nde yarı final serisi başlıyor. Heyecan – Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.

'un basketbolseverlerle buluşturduğu 'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bugün oynanacak – Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak olan yarı final serisi, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beko – Tofaş maçıyla devam edecek. Seri de 3 maç kazanan takımlar finale adını yazdıracak. Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak yarı final sersisinde maçların yanı sıra, oyuncu ve koçlarla röportajlar da basketbolseverlerle buluşacak.

YARI FİNAL PROGRAMI

BUGÜN: 19.00: A. Efes-G.Saray

YARIN: 18.00: F.Bahçe-Tofaş

PAZAR: 16.30: A. Efes-G.Saray

PAZARTESİ: 21.00: F.Bahçe-Tofaş

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 19.00: G.Saray-A. Efes

6 HAZİRAN PERŞEMBE: 19.00: Tofaş-F.Bahçe

  1. 31.5.2019
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