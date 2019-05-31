Basketbolda Play – Off Yarı Final heyecanı canlı yayınlarla Tivibu Spor 2’da

Tivibu Spor'un basketbolseverlerle buluşturduğu Tahincioğlu Erkekler Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bugün oynanacak Anadolu Efes – Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak olan yarı final serisi, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beko – Tofaş maçıyla devam edecek. Seri de 3 maç kazanan takımlar finale adını yazdıracak. Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak yarı final sersisinde maçların yanı sıra, oyuncu ve koçlarla röportajlar da basketbolseverlerle buluşacak.

YARI FİNAL PROGRAMI



BUGÜN: 19.00: A. Efes-G.Saray



YARIN: 18.00: F.Bahçe-Tofaş



PAZAR: 16.30: A. Efes-G.Saray



PAZARTESİ: 21.00: F.Bahçe-Tofaş



5 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 19.00: G.Saray-A. Efes



6 HAZİRAN PERŞEMBE: 19.00: Tofaş-F.Bahçe