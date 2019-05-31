Anadolu Efes - Galatasaray | CANLI

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Anadolu Efes 31 - 35 Galatasaray

2. periyot oynanıyor...

1.P : Anadolu Efes 22 - 19 Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saha avantajını elinde bulunduran Anadolu Efes, THY Euroleague'deki başarılı performansını ligde de devam ettirip şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Gaziantep Basketbol'u 2-1 ile saf dışı bırakan Galatasaray Doğa Sigorta ise sürpriz peşinde...

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'a 2-1 üstünlük sağlamıştı.

İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.