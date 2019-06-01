Efes biletleri satışta – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Efes biletleri satışta

Efes biletleri satışta

Erkekler 'nde yarı final serisi üçüncü maçında 'i ağırlayacak Doğa Sigorta, 5 Haziran'daki maçın biletlerini satışa sundu.

Erkekler 'nde yarı final serisi üçüncü maçında 'i ağırlayacak , 5 Haziran'daki maçın biletlerini satışa sundu. 19.00'da başlayacak maçın biletleri 5 ila 250 lira arasında değişiyor.
  1. 1.6.2019
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