Japon Yuto’ya Tayland kancası – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Yuto’ya kancası

Japon Yuto’ya Tayland kancası

'ın şampiyon sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken sol beki 'ya ilginç bir ülkeden teklifi geldi. sol beki 'dan bir takımın istediği kaydedildi.

Aslan'ın sol beki 'ya ilginç bir ülkeden teklifi geldi. sol beki 'dan bir takımın istediği kaydedildi. 'ın 33 yaşındaki oyuncu için biçtiği bedel ise 5 milyon euro. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı getiren olursa Yuto Nagatomo'nun gidişine izin verecek.
  1. 1.6.2019
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