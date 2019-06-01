Japon Yuto’ya Tayland kancası

Galatasaray'ın şampiyon sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken sol beki Yuto Nagatomo'ya ilginç bir ülkeden transfer teklifi geldi. Japon sol beki Tayland'dan bir takımın istediği kaydedildi.
Aslan'ın sol beki Yuto Nagatomo'ya ilginç bir ülkeden transfer teklifi geldi. Japon sol beki Tayland'dan bir takımın istediği kaydedildi. Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyuncu için biçtiği bedel ise 5 milyon euro. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı getiren olursa Yuto Nagatomo'nun gidişine izin verecek.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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