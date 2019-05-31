Nefesler tutuldu – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

play-off yarı final serisi ilk maçında , ’ı konuk ediyor. 19.00’daki karşılaşma 2’den yayınlanacak.

play-off yarı finalinde heyecan, - Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak. 19.00'da başlayacak mücadele, 2 ve Spor'dan yayınlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun tüm müsabakalara ev sahipliği yapacağı eşleşmede, ev sahibi avantajı Anadolu Efes'te bulunuyor. Lacivertbeyazlılar, norlam sezonda sarı-kırmızılı ekibi, 73-70 ve 92-82'lik skorlarla yenmişti.

ATAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak 'ın yönetimindeki Anadolu Efes, serisinde Banvit'i 2-0'la geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren idaresindeki Galatasaray ise çeyrek final serisinde Gaziantep'e 2-1 üstünlük sağlamıştı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Efes'in ev sahipliğinde yapılacak.

  1. 31.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nefesler tutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN