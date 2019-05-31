Nefesler tutuldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde heyecan, Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak. 19.00'da başlayacak mücadele, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun tüm müsabakalara ev sahipliği yapacağı eşleşmede, ev sahibi avantajı Anadolu Efes'te bulunuyor. Lacivertbeyazlılar, norlam sezonda sarı-kırmızılı ekibi, 73-70 ve 92-82'lik skorlarla yenmişti.



ATAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak Ergin Ataman'ın yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray ise çeyrek final serisinde Gaziantep'e 2-1 üstünlük sağlamıştı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Efes'in ev sahipliğinde yapılacak.