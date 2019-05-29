''Türkiye bizden daha hazır''
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'' bizden daha hazır''

''Türkiye bizden daha hazır''

Özel maçta yarın 'da A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Milli Takımı'nın teknik direktörü Angelos Anastasiadis, 'yi kendilerinden daha hazır gördüğünü söyledi.

Anastasiadis, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yarın ile karşı karşıya gelecekleri özel maçın, hatalarını görmek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yunan teknik adam, Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dostluk maçı oynamayı kabul etmesinden dolayı mutluyuz. İki takım için de gayet zorlu bir karşılaşma olacak. Önümüzdeki günlerde ('nde) hem Türkiye hem de için zorlu iki mücadele geliyor. Yarınki dostluk mücadelesi hatalarımızı görmek açısından örnek teşkil edecek. Bu dostluk maçıyla, bizim , Türkiye'nin de maçına hazır olacağına inanıyorum. Maçta en büyük kazanımın bu olacağını düşünüyorum."

"İDEAL KADROYLA SAHADA OLMALIYIZ"

Anastasiadis, yarınki karşılaşmada kadroda önemli değişiklikler yapmayacağını aktararak, "Yarın ideal kadromuzla sahada olmalıyız. Yüzde 100 hazır değiliz. Türkiye bizden daha hazır. Ancak bunlar bahane olamaz. Görevimizi yapmak zorundayız. Futbolcularıma inanıyorum. Tam hazır değiliz ama ben olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da ligin erken bitmesinin kendilerini zorladığını da vurgulayan Anastasiadis, futbolcuların milli takımda konsantrasyon sorunu yaşadığını aktardı.

KOULOURİS: "KENDİMİZİ TEST EDECEĞİZ"

Yunan milli futbolcu Efthymios Koulouris, 'da iyi bir hazırlık kampı geçirip 'ya geldiklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve Yunanistan'ın zorlu gruplarda mücadele verdiğini dile getiren Koulouris, şunları kaydetti:

"Türkiye karşılaşmasıyla kendimizi test etmek, yanlışlarımızı görmek ve grup maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Hollanda kampında, aile olmanın önemini kavradık. Bu duyguyu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Yunan milli takımıyla da gol atmam önemli. Esas önemli olan takımımızın kazanması. Bütün arkadaşlarım hazır. Türkiye ile oynayacağımız dostluk maçından galip ayrılmak istiyoruz."

  1. 29.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 23:05
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