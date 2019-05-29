A Milli Takım Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Emre Taşdemir de takımla birlikte çalıştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Yarın Antalya Stadı'nda Yunanistan'la hazırlık maçı yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Güneş, Ay-Yıldızlı ekibi saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Neşeli ortamda geçen antrenmana daha önce fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Emre Taşdemir de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.
- 29.05.2019
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