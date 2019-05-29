A Milli Takım Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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A maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı

'da kamp yapan A , 'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan , , Dorukhan ve Emre Taşdemir de takımla birlikte çalıştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da , 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın kampı sürüyor. Yarın Antalya Stadı'nda 'la hazırlık maçı yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, yönetiminde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Güneş, Ay-Yıldızlı ekibi saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Neşeli ortamda geçen antrenmana daha önce fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Emre Taşdemir de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.

  1. 29.05.2019
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