Fenerbahçe Beko yarı finalde

Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac'la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler'in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom'a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve 33. dakikada farkı 27 sayıya (73-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 92-59 kazandı.



OBRADOVIC: TAKIMI TEBRİK EDİYORUM

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçip yarı finale yükseldikleri üçüncü maçta, savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, maça güzel başladıklarını aktararak, "Savunma açısında agresiftik ve hücumda iyi oynadık. 40 dakika boyunca maçı domine ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftara verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk Telekom'u gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Bütün sezon çok iyi basketbol oynadılar. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdiler. Bu kadar sakatlık varken, tam takım halinde antrenman da yapamıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

GÖREN: "BUGÜN ENERJİK OYNAYAMADIK"

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Beko'nun net bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Gören, "Bugün enerjik oynayamadık. Geçen hafta bu sahada çok fazla eforla oynadık. Kazanma noktasına gelip, kazanamamıştık. Ankara'da kaliteli bir maç oynadık ve kazandık. Ancak buraya enerji ve fizik olarak gelemedik. Fenerbahçe Beko'yu yenmek için enerjik, tempolu ve savunma direnciniz yüksek oynamanız gerekiyor. Fenerbahçe Beko ikinci çeyreğin ortasından itibaren istediği basketbolu oynadı ve net bir galibiyet aldı." şeklinde görüş belirtti.

Son çeyrekte oyuncular arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Gören, "Gergin bir seri oldu. İlk iki maç daha gergin bir atmosferde oynanmıştı. Oyuncular arasında böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe kendi seyircisiyle bütünleşti ve net bir galibiyet aldı. Bu sezon üç kulvarda oynadık. Kulübüm adına güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SON ÇEYREKTE GERGİNLİK

Son çeyrekte Kalinic'in kenara geldiği sırada taraftarın alkış tutması sonrası yaptığı harekete, Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi.

Türk Telekom forması giyen Redding ve Yunus Emre Sonsırma'nın kenarda oturan Kalinic'in üzerine yürümesi üzerine, iki takım oyuncuları Fenerbahçe Beko kenar yönetiminin önünde tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.

METİN AŞIK UNUTULMADI

Dün vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanlarından Metin Aşık, unutulmadı.

Karşılaşma öncesi, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



