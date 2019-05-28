Ozan Kabak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
28 Mayıs 2019, Salı
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A kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

'nın Stuttgart kulübünde forma giyen , sakatlığı nedeniyle A çıkarıldı.

Dün oynanan Union Berlin-Stuttgart maçında sakatlanan , A çıkarıldı.

Bugün 'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 22:20
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