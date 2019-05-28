Ozan Kabak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Dün oynanan Union Berlin-Stuttgart maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 28.05.2019 22:20
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Ozan Kabak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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