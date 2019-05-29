Yarışmak için buradayım

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da Levent Özçelik'in sorularını yanıtladı. Ay-yıldızlıların tecrübeli hocası, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmesi gerektiğini söyledi. Güneş "Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtiyacı var. Benim için de Türkiye için de uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na katılma durumu var. Saha sonuçlarını kovalayacağız. Bu olması gereken. Türk futboluna yıllarımı verdim. Sorunlara sırtımı dönerek bana ne demem" ifadelerini kullandı.



YENİ FİKİRLER GEREKİYOR

Şenol Güneş, Türk futboluna katkı yapmak adına mutlaka yeni fikirler üretilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Kulüplerin yapısının değişmesi gerekiyor. Biz işin bir tarafındayız. Ben gelince Türk futbolunu değiştiririm diyemezsin. Şu anda milli takımda yarışmak için varım. Genç oyuncuları aldım ama faydalanmak için aldım. Futbolcu yukarıda değil altyapıda yetişir. Orası ayrıca dizayn edilmeli" şeklinde konuştu.



ALİ KOÇ, F.BAHÇE İÇİN BÜYÜK ŞANS

"Sadece ekonomi olunca üslup değişiyor. Çok iyi başkan ve yöneticiler var. Ama öyle yanlışlar var ki... Şimdiki yöneticiler arasında sayılı insanlar var. Mesela; Ali Koç, Fenerbahçe için büyük bir şans. Nereden nereye geldik? Yönetimsel şekli daha iyi yapmak gerek. Kurumsal kimlik de önemli. Ekonomi, idari ve teknik hatalar var. Bunlar başlık. Ben bunlara girersem bu işi yapamam. Fikret Orman ile konuştuğumda, 'Bana bir iş ver. Onu çok iyi yapayım' demiştim. 2 tavşan kovalarsan yakalayamazsın"



İŞ AŞKI YOKSA BAŞARI GELMEZ

"Yaşamak başka bir şey. Ben sabah 6'da da tesise gittim. Gece de gittim. Aşk olmadan işinizi yapamazsınız. İş aşkı önemli. İş aşkı olmadan başarı gelmez. İş aşkı; ahlaklı olmak, işine sahip çıkmaktır. 50 yılı geçtim. İnsanların yapabileceği, taşıyabileceği yük vardır. 2-3 tavşanı aynı anda kovalarsanız yakalayamazsınız. İşinizi iş yapmak zorundasınız. Milli Takım'da sorumluluklarım var. Oyuncular kulüpte size ait. Ama burada size ait değil"



10 YILDA ÇIKAN ARDA'YI 10 GÜNDE BİTİRİYORUZ

"Türk futbolcuları, İspanya Ligine daha uygun görüyorum. Arda İspanya'ya gitti. Bu yaşta kaybolması doğru değil. 10 yılda çıkan oyuncuyu 10 günde bitiriyoruz"



NAZIM VE UMUT OYNAR

"Yunanistan maçında kaleci değişebilir. Sağ bek Sangare olabilir. Emre Taşdemir'in ağrısı var. Riskli. Umut oynar. 5-6 oyuncuyu yenilerden oynatabilirim. Burak ve Dorukhan kesin olmaz. Diğerlerini anlatmayayım"



NİHAT ÖZDEMİR BENDEN MEMNUN

Nihat Bey bana 'Seçilirsem seninle devam ederim hocam' dedi. Milli Takım bambaşka bir yer. Burada ülkeyi temsil ediyorsun



"Sözleşmeme göre Beşiktaş'ta halen devam ediyor görünüyorum. Milli Takım teknik direktörlüğü 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere konuşuldu. Görevim bitince milli takım benim için cazip dedim. Ben eski Federasyon ile anlaştım. Yeni gelen yönetim ben sizinle devam etmek istemiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Ama öyle bir sıkıntı görünmüyor. Nihat Bey'i (Özdemir) tanıyorum. 'Göreve gelirsem hayırlı olsun derim hocam' diyor. Önceki TFF ile anlaşmalıyım.



BURASI OLAĞANÜSTÜ

Camiada herkesle görüşürüm. Yeni görevimde çalışırken eski yöneticilerle de görüşüyorum. Nihat Bey de onlardan biri. Nihat Bey başkanlığa seçilirse onunla devam edeceğiz. Milli Takım olağanüstü bir durum. Ülkeyi temsil ediyorsun."



BEŞİKTAŞ İLE KADER BİRLİKTELİĞİMİZ OLDU

"Beşiktaş ile güzel bir birlikteliğimiz oldu. Zaman zaman iyi ve kötü günlerimiz oldu. 4 senede alışkanlıklarınız oluşuyor. Kader birliği yapıyorsunuz. Oradan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirmemiştim. Maç oynandıktan sonra odamı boşaltmam gerekiyordu. Kasımpaşa maçından sonraki sabah yine oraya gittim. Odamı boş görmek de ayrı bir burukluktu"



BURAYA GELEN YERİNİ GARANTİ GÖRMESİN

"Takıma gelmeyen 'bizden bir şey olmaz' demeyecek. Gelen de yerini garanti görmeyecek. Kendini yenileyeceksiniz. Ben mesela hep üstüne koymaya çalışıyorum. Örneğin; Ünal Karaman çok eleştirildi. Şimdi başarılı. Bu oyuncu da olur hoca da olur. Biz oyunculara yol gösteriyoruz. Özkan Sümer'den aldıklarınızı kitaplardan alamazsınız. Avrupa'yı izliyorsun ama yanı başındaki değeri görmüyorsun"

DEVİREMİYORSAN PARÇALAYACAKSIN

"Oyuncularımız dünya çapındakileri geçmek için neden uğraşmasın. Önünüzde bir kaya var deviremiyorsunuz. Parçalamaya başlayın. Hayal ettiklerinize ulaşamadığınızda mevcut olanla kavga eder duruma gelebilirsiniz. Göreve yeni başlasam yeni hedefler çizerdim. İlk başladığımdaki hedefle şimdiki farklı. 20-30 senelik bir teknik adamlık kariyeri düşünemem. Ömrüm yetmez"



BENİM DÜNYAM AHMET SUAT ÖZYAZICI VE ÖZKAN SÜMER

"Benim dünyam Özkan Sümer ile Ahmet Suat... Ben onları görünce çok şey aldığımı düşünüyorum. Avrupa'ya bakacak olursak Alex Ferguson... Hem babacan tavrı hem de görüşleriyle katkı yapıyor. Ferguson'a benzetiliyor olabilirim. Barcelona gibi bir takımda çalışmak isterim. Öyle hazır bir takımda çalışmak futbol anlayışı açısından bana uygun görünüyor"



NELER DEDİ?

İngiltere en çok izlenen lig ama oyuncu üretiminde 5. sırada. Sırbistan çok daha fazla üretiyor. Ama biz o ligi izlemiyoruz.



Biz çocukken şanslıydık. Teneke ile oynuyorduk. Şimdi top oynayacak alan yok. Semt sahaları, çocukların oynayacağı alanlar yapmalıyız.

Eskiden daha sabırsızdım. Şimdi oyuncuya da eleştirilere de daha çok sabır gösteriyorum.

Burak Yılmaz mükemmel bir insan. Hata elbette yayıyor. Geldiğinden beri çok faydalı oldu.

Bu kampta rahat olacağızama zihnen maça da hazırlanacağız. Fransa maçında takımı yüzde 100 hazır görmek istiyorum.

Bursaspor'un küme düşmesine üzüldüm. Büyük bir camia.

Ligde çalışan antrenörlerden birini yardımcım olarak görevlendirebilirim. Henüz karar vermedim.

Ben 15 yaşında aileme bakmak durumundaydım. Kendimi hiçbir zaman patron olarak değil, işin bir parçası olarak gördüm.

Hepimiz bir akvaryum içindeyiz. Ancak hatalı davranıyoruz. Akvaryumu kirletenlere izin veriyoruz.

Türk insanına görev verirsen her işi başarıyla yapabilir.



FRANSA MAÇI ÖNEMLİ

Başarılı olmak istiyoruz. Konya'da oynanacak karşılaşmada da tüm taraftarları bekliyoruz. Fransa maçı çok önemli. Sporun zirvesiyle çarpışacağız. Zirvede olmak istiyorsak, oradakini aşağıya indirmemiz gerekiyor."?