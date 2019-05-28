A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor
28 Mayıs 2019, Salı
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A , 'da hazırlanıyor

A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor

'da kamp yapan A Milli Takımı, yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kampı sürüyor. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta hazırlıklarını devam ettirdi. A milliler, yönetiminde kampın ikinci antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında yaptı.

Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda Emre Belözoğlu, , Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımıyla oynadığı maçta başına darbe alan Ozan Kabak, Antalya'daki hastanede kontrolleri devam ettiği için antrenmana katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu () Başkan Vekili 'ün de izlediği antrenmanda, teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

  1. 28.05.2019
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