A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor
Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta hazırlıklarını devam ettirdi. A milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında yaptı.
Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımıyla oynadığı maçta başına darbe alan Ozan Kabak, Antalya'daki hastanede kontrolleri devam ettiği için antrenmana katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de izlediği antrenmanda, teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.
- 28.05.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.