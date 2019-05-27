A Milli Takım Antalya kampında ilk antrenmana çıktı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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A kampında ilk antrenmana çıktı

A Milli Takım Antalya kampında ilk antrenmana çıktı

A 'da düzenlenen kamp kapsamında ile ilk antrenmanına çıktı.


A 'da 15 günlük kampa girdi. Milli Takım, perşembe günü ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sürdü.

EMRE VE BURAK BİREYSEL ÇALIŞTI
Oyunculardan Emre, Burak ve Dorukhan tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi. Melih Demiral'ın uçuş programında meydana gelen gecikme dolayısıyla antrenmanlara sonradan katılacağı öğrenildi. Ozan Kavak ise maçından dolayı antrenmana katılamadı.
Kampa yurt dışından gelen Cengiz ve Hakan ise ısınma antrenmanının ardından dinlendirildi.

  1. 27.05.2019
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