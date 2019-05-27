A Milli Takım Antalya kampında ilk antrenmana çıktı
A Milli Takım Antalya'da düzenlenen kamp kapsamında Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı.
A Milli Takım Antalya'da 15 günlük kampa girdi. Milli Takım, perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sürdü.
EMRE VE BURAK BİREYSEL ÇALIŞTI
Oyunculardan Emre, Burak ve Dorukhan tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi. Melih Demiral'ın uçuş programında meydana gelen gecikme dolayısıyla antrenmanlara sonradan katılacağı öğrenildi. Ozan Kavak ise maçından dolayı antrenmana katılamadı.
Kampa yurt dışından gelen Cengiz ve Hakan ise ısınma antrenmanının ardından dinlendirildi.
- 27.05.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
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Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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