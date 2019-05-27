Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor | CANLI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor.
Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları:
"Fransa maçında Konya'da daha önceki maçlarda olduğu gibi aynı heyecan ve coşkuyu bekliyoruz. Hazırlık maçlarında yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun bir arada olduğu bir dönemdeyiz. Yenileme ve çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Fiziksel, teknik, taktik, motivasyon ve sosyal çalışmalar olacak."
"Zor bir sezon geçti. Üzülenler, sevinenler oldu. O yüzden sadece çalışarak kamp yapmayacağız. Kadroya çağrılmayan oyuncular var. Hayali hedefi olan oyuncuların sabırlı olmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum."
"Birlikte hayal etmeye, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Son toplantıda Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. En iyisini yapmak istiyoruz. Hatta ona da dedim ki, oyuncu olarak tavsiyeniz varsa söyleyebilirsiniz. Herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız var."
"GÜZEL OYUNLAR SONUÇLAR BEKLİYORUM"
"Şeffaf, iyi niyetli, samimiyet içerisinde olacağız. Başarıyı paylaşacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunlar, sonuçlar bekliyorum. Farklılıklar bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi rahatsız etmesin. Orkestrada da çok ses vardır ama önemli olan uyumdur."
"Oyuncularımız hem özgür, hem sorumluluk sahibi olacaklar. Bugünü yarından farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Tek vücut olacağız. Farklılıklardan tek nefes olacağız. Bir aileyiz. Uyumumuz bozulmamalı."
"Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz. Kötülük, tembellik, disiplinsizlik olmayacak. Hedefimiz tempolu, hızlı, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun oynamak."
"GELECEĞE YENİDEN BAKMAK LAZIM"
"İki maçta 6 puan var. 4 puan çok iyi. 3 puan sadece İzlanda'yı yenmek, iyi derim."
"Ben hala Beşiktaş'tan yazı yazılarak buraya gelen bir teknik direktörüm. Eski yönetimle devam ediyorum TFF'de, yeni yönetim geldikten sonra geleceğe yeniden bakmak lazım."
"Avrupa şampiyonasına katıldığımızda 1. basamağa gelmiş oluruz. 2020'de Avrupa, 2022'de Dünya Kupası'na gidersek sonraki 10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var."
"Geçmişten dersler çıkardık. Geleceği planlamak istiyoruz. Sadece sonuçlarla mutluluk kurmak yerine aile, arkadaşlık havası içinde başarıya ulaşmak ülkemiz adına daha sevindirici olur."
"Hasan Ali'nin dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hazırlık maçlarında düşünmeyebilirim. Gökhan'ın sakatlığı var, Zeki'ye orada bakabilirim. Düşündüğümüz ama almadığımız Hüseyin Türkmen var. Ozan, Çağlar hiç oynamadı."
"Ligin yorgunluğu içinde olan oyuncuları yine dinlendirebiliriz. Üst üste maç oynayanlar var, psikolojilerine bakacağız. Oyuncuların uyumu kadar, bireysel performansları da görmek istiyorum."
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 14:21
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
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