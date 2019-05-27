A Milli Takım bugün toplanıyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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A bugün toplanıyor

A Milli Takım bugün toplanıyor

Elemelerinde 8 'da 'da , 'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A , hazırlıklarına bugün 'da başlayacak.

Elemelerinde 8 'da 'da , 'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A , hazırlıklarına bugün 'da başlayacak. , bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 27.5.2019
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