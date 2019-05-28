Şenol Güneş: "İnanacağız, inandıracağız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hazırlık ve resmi maçlar öncesi ilk basın toplantısını düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı 'birleştirici' mesajlar verirken, başarı için tek yürek olmaları gerektiğini söyledi. Şenol Güneş "Birlikte hayal etmeye, hikaye yazmaya, umutlu olmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızla da aynı şeyi konuştuk. Biz de kendi alanımızda en iyisini yapmak istiyoruz. Herkese açığız. Bütün mesele sevgi ve saygı içinde olmalı" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKEDİR

Şenol Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin eleştirisini dikkate alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tutun herkesin görüşüne ihtiyacımız var. Atatürk'ün dediği gibi hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanacağız, inandıracağız. Herkesten fikir alacağız. Türkiye büyük ülkedir. Sadece günü değil geleceği de düşüneceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız."

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

"Konya'dan sonra İzlanda'ya gideceğiz. Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmalarında taraftarlarımızla birlikte olacağız. Fransa maçında da aynı heyecan ve coşkuyu görmek istiyoruz ve bekliyoruz. Hazırlık maçlarında ve resmi maçlarda ne bekliyoruz? İki hazırlık maçında daha önce oynatamadığımız, yeni çağırdığımız arkadaşları görmek istiyoruz. Geniş havuzda olacak futbolcular da var. Kampımız sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar var. Yenileme ve çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Asıl hedef Fransa ve İzlanda maçları olacak."



HAYALİ OLAN HAZIR BEKLER

"Tüm oyuncular bizim için değerli. Kadroya çağrılmayan oyuncular da zamanı gelince bizlerle olacak. Hayali, hedefi olan oyuncular kendilerini hazır tutmalı. Milli Takıma herkesin kapıları açıktır. Herkes zamanı gelince verimini tüm gücüyle takıma vermeli."

2 MAÇTA 6 PUANI İSTİYORUZ

"Hazırlığımızı Fransa ve İzlanda için yapıyoruz. Ortada 6 puan var. İki maçta 6 puan almak en güzeli. 4 puan çok iyi. 3 puan iyi. 2 maçta 2 puan da çok değerli olabilir. Allah korusun Fransa'ya yenilip, İzlanda ile berabere kalmak da çok kötü olmayabilir."



İLK 10'A GİRMELİYİZ

"Fransa'nın avantajı var. 40 tane ülkeden oyuncu alıyorlar. Kendileri en iyisini seçiyor. Beğenmedikleri başka yerlerde milli oluyor. Bizim nüfusumuz fazla. 80 milyondan 80 tane oyuncu çıkaramıyoruz diyorlar. Çin ne yapsın? Oyuncu yatırımla çıkar. Fransa maçı çok önemli. Ülke olarak da birinciler. Yeni yatırım değil. Uzun süredir oyuncu üretiyorlar. Sonuçları da yakalamaya başladılar. Belçika da çok hızlı bir gelişim kaydetti. 2002 öncesi 30. sıradaydık, daha sonra 7. sıraya kadar çıkmıştık. Bunlar önemli. İnşallah FIFA listesinde ilk 10'a gireriz. O zaman farklı olur"

KEYİF ALACAĞIZ

Ayrımcılık olmayacak. Oyuncularımızın özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Takım olarak hareket edeceğiz ve biz diyeceğiz. Herkesi kucaklayan bir milli takım olacak. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler, yıllarca gündemde olabilir. Ben Dünya Kupası'nda olanları halen yaşıyorum. Herkes işini yaparken ülkesini de temsil ediyor. Geçmişten ders çıkaracağız ve geleceğe bakacağız. Yarını bugünden farklı kılacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız.



Öyle bir nefes alacağız ki tek nefes hissedeceğiz. Herkesin nefesi ayrı ama tek nefes olacağız ve biz bir aile olacağız. Uyum bozulmamalı. Orkestrada olduğu gibi. Çalgılar artar ama onları koordine ederseniz güzel bir şey çıkar. Milli takımın sorumluluğu var. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz. Kötülük, tembellik olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Savaşacağız, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun olacak.

GELECEK 10 SENEYE DAMGA VURURUZ

Yapılan anlaşma yok anlamında gelmiyor. Beşiktaş'tan yazılı izinli olarak geldim. Ben şu anda TFF'nin eski yönetimi ile devam ediyorum. Seçim var. Yeni gelen TFF ile konuşuruz. Ondan sonra 4 yılı tekrar konuşuruz. Avrupa Şampiyonası'na katılırsak birinci basamağa gelmiş oluruz. Sonra grupları düşünürüz. Dünya Kupası'na da katılmak istiyoruz. 10 seneye damga vurabiliriz. Oyuncularımızın sorumlulukları olsun. 4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzu ediyorum.



YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ

"Bugün için sayı fazla. Parametreler vardı, hiç uygulanmadı. Yabancı oyuncu alanlar ne kadar para verdi, bırakmak için ne kadar para verdi? Bir araştırılsın. Oradan çıkan parayla Türk futboluna yeni yatırım yapabilirsiniz. Sahada oynayan yabancı sayısı düşürülebilir. Oyuncular iyi eğitim almalı."



İDMANLAR BAŞLADI

A Milli Takım, ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların çalışması 1.5 saat sürdü. Oyuncuların bir hayli keyifli olduğu gözlendi.



FRANSA'YI YENEBİLİRİZ

"Türkiye, daha önce Almanya ve Hollanda'yı yenmiştir. Hırvatistan'ı yenmiştir. Almanya'yı yenmek o gün başarıydı. Fransa'yı yensek de bir teselli olarak görmeyelim. Fransa maçını kaybet, İzlanda maçını kazan ona da evet derim"



OYUNCULAR HAKKINDA NELER DEDİ?

?HASAN ALİ KALDIRIM

Oynamasına rağmen bir sakatlığı var. Onu belki 2 hazırlık maçında düşünmeyebilirim.

GÖKHAN GÖNÜL

Gökhan'ın da bir sakatlığı bulunuyor. Zeki, Fransa'da iyi bir sezon geçirdi. Ona forma verebiliriz.

OZAN KABAK

Almanya'ya transfer oldu. Milli Takım'da daha oynamadı. Bu 4 maçta onu sahaya sürebiliriz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Leicester City'de istediği süreleri alamadı. Onun son durumunu görmek istiyorum.

BURAK YILMAZ

Yorucu bir sezonu geride bıraktı. Onu ve Dorukhan'ı takımdan ayrı çalıştırabiliriz.

CENK TOSUN

Everton'da fazla oynamadı ama oynadığında verimli oldu. Güvenilir bir oyuncu.

MERİH DEMİRAL

İtalya'da adından söz ettirdi. Güçlü, fizikli bir oyuncu. Bize çok katkıları olacak.

HÜSEYİN TÜRKMEN

Trabzonspor'da bu sezon çok önemli performansı var. Gelecekte aramızda olacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU

Emre'nin oyununa bakıyorum, hiç 39 yaşında değil gibi. Kampta mükemmel şekilde çalışıyor.



MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER

Mert Günok Başakşehir

Gökhan Akkan Ç.Rize

Sinan Bolat Antwerp

Uğurcan Çakır Trabzonspor



DEFANS

Zeki Çelik Lille

Nazım Sangare Antalyaspor

Ozan Kabak Stuttgart

Çağlar Söyüncü Leicester

Kaan Ayhan Düsseldorf

Merih Demiral Sassuolo

Umut Meraş Bursaspor

Emre Taşdemir G.Saray

Hasan Ali Kaldırım F.Bahçe



ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür Trabzonspor

Cengiz Ünder Roma

Deniz Türüç Kayserispor

Dorukhan Toköz Beşiktaş

Efecan Karaca Alanyaspor

Emre Belözoğlu Başakşehir

İrfan Can Kahveci Başakşehir

Mahmut Tekdemir Başakşehir

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş

Okay Yokuşlu Celta Vigo

Ozan Tufan Alanyaspor

Yunus Mallı Wolfsburg

Yusuf Yazıcı Trabzonspor

Hakan Çalhanoğlu Milan

Ömer Ali Şahiner Konyaspor



FORVET

Burak Yılmaz Beşiktaş

Cenk Tosun Everton

Enes Ünal Valladolid

Güven Yalçın Beşiktaş

Kenan Karaman Düsseldorf



H GRUBU PUAN CETVELİ

Fransa 2 2 0 0 8 1 6 7

TÜRKİYE 2 2 0 0 6 0 6 6

Arnavutluk 2 1 0 1 3 2 3 1

İzlanda 2 1 0 1 2 4 3 -2

Andorra 2 0 0 2 0 5 0 -5

Moldova 2 0 0 2 1 8 0 -7



MAÇ PROGRAMI

30 Mayıs Perşembe 21.00 Türkiye-Yunanistan Antalya Stadı TRT SPOR

2 Haziran Pazar 21.00 Türkiye-Özbekistan Oba Stadı TRT SPOR

8 Haziran Cumartesi 21.45 Türkiye-Fransa Konya BŞB TRT 1

11 Haziran Salı 18.45 İzlanda-Türkiye L'Völlur Stadı TRT 1