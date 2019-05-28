Şenol Güneş: "İnanacağız, inandıracağız"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hazırlık ve resmi maçlar öncesi ilk basın toplantısını düzenledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hazırlık ve resmi maçlar öncesi ilk basın toplantısını düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı 'birleştirici' mesajlar verirken, başarı için tek yürek olmaları gerektiğini söyledi. Şenol Güneş "Birlikte hayal etmeye, hikaye yazmaya, umutlu olmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızla da aynı şeyi konuştuk. Biz de kendi alanımızda en iyisini yapmak istiyoruz. Herkese açığız. Bütün mesele sevgi ve saygı içinde olmalı" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKEDİR
Şenol Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin eleştirisini dikkate alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tutun herkesin görüşüne ihtiyacımız var. Atatürk'ün dediği gibi hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanacağız, inandıracağız. Herkesten fikir alacağız. Türkiye büyük ülkedir. Sadece günü değil geleceği de düşüneceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız."
BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
"Konya'dan sonra İzlanda'ya gideceğiz. Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmalarında taraftarlarımızla birlikte olacağız. Fransa maçında da aynı heyecan ve coşkuyu görmek istiyoruz ve bekliyoruz. Hazırlık maçlarında ve resmi maçlarda ne bekliyoruz? İki hazırlık maçında daha önce oynatamadığımız, yeni çağırdığımız arkadaşları görmek istiyoruz. Geniş havuzda olacak futbolcular da var. Kampımız sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluklar var. Yenileme ve çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Asıl hedef Fransa ve İzlanda maçları olacak."
HAYALİ OLAN HAZIR BEKLER
"Tüm oyuncular bizim için değerli. Kadroya çağrılmayan oyuncular da zamanı gelince bizlerle olacak. Hayali, hedefi olan oyuncular kendilerini hazır tutmalı. Milli Takıma herkesin kapıları açıktır. Herkes zamanı gelince verimini tüm gücüyle takıma vermeli."
2 MAÇTA 6 PUANI İSTİYORUZ
"Hazırlığımızı Fransa ve İzlanda için yapıyoruz. Ortada 6 puan var. İki maçta 6 puan almak en güzeli. 4 puan çok iyi. 3 puan iyi. 2 maçta 2 puan da çok değerli olabilir. Allah korusun Fransa'ya yenilip, İzlanda ile berabere kalmak da çok kötü olmayabilir."
İLK 10'A GİRMELİYİZ
"Fransa'nın avantajı var. 40 tane ülkeden oyuncu alıyorlar. Kendileri en iyisini seçiyor. Beğenmedikleri başka yerlerde milli oluyor. Bizim nüfusumuz fazla. 80 milyondan 80 tane oyuncu çıkaramıyoruz diyorlar. Çin ne yapsın? Oyuncu yatırımla çıkar. Fransa maçı çok önemli. Ülke olarak da birinciler. Yeni yatırım değil. Uzun süredir oyuncu üretiyorlar. Sonuçları da yakalamaya başladılar. Belçika da çok hızlı bir gelişim kaydetti. 2002 öncesi 30. sıradaydık, daha sonra 7. sıraya kadar çıkmıştık. Bunlar önemli. İnşallah FIFA listesinde ilk 10'a gireriz. O zaman farklı olur"
KEYİF ALACAĞIZ
Ayrımcılık olmayacak. Oyuncularımızın özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Takım olarak hareket edeceğiz ve biz diyeceğiz. Herkesi kucaklayan bir milli takım olacak. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler, yıllarca gündemde olabilir. Ben Dünya Kupası'nda olanları halen yaşıyorum. Herkes işini yaparken ülkesini de temsil ediyor. Geçmişten ders çıkaracağız ve geleceğe bakacağız. Yarını bugünden farklı kılacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız.
Öyle bir nefes alacağız ki tek nefes hissedeceğiz. Herkesin nefesi ayrı ama tek nefes olacağız ve biz bir aile olacağız. Uyum bozulmamalı. Orkestrada olduğu gibi. Çalgılar artar ama onları koordine ederseniz güzel bir şey çıkar. Milli takımın sorumluluğu var. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz. Kötülük, tembellik olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Savaşacağız, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun olacak.
GELECEK 10 SENEYE DAMGA VURURUZ
Yapılan anlaşma yok anlamında gelmiyor. Beşiktaş'tan yazılı izinli olarak geldim. Ben şu anda TFF'nin eski yönetimi ile devam ediyorum. Seçim var. Yeni gelen TFF ile konuşuruz. Ondan sonra 4 yılı tekrar konuşuruz. Avrupa Şampiyonası'na katılırsak birinci basamağa gelmiş oluruz. Sonra grupları düşünürüz. Dünya Kupası'na da katılmak istiyoruz. 10 seneye damga vurabiliriz. Oyuncularımızın sorumlulukları olsun. 4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzu ediyorum.
YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ
"Bugün için sayı fazla. Parametreler vardı, hiç uygulanmadı. Yabancı oyuncu alanlar ne kadar para verdi, bırakmak için ne kadar para verdi? Bir araştırılsın. Oradan çıkan parayla Türk futboluna yeni yatırım yapabilirsiniz. Sahada oynayan yabancı sayısı düşürülebilir. Oyuncular iyi eğitim almalı."
İDMANLAR BAŞLADI
A Milli Takım, ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların çalışması 1.5 saat sürdü. Oyuncuların bir hayli keyifli olduğu gözlendi.
FRANSA'YI YENEBİLİRİZ
"Türkiye, daha önce Almanya ve Hollanda'yı yenmiştir. Hırvatistan'ı yenmiştir. Almanya'yı yenmek o gün başarıydı. Fransa'yı yensek de bir teselli olarak görmeyelim. Fransa maçını kaybet, İzlanda maçını kazan ona da evet derim"
OYUNCULAR HAKKINDA NELER DEDİ?
?HASAN ALİ KALDIRIM
Oynamasına rağmen bir sakatlığı var. Onu belki 2 hazırlık maçında düşünmeyebilirim.
GÖKHAN GÖNÜL
Gökhan'ın da bir sakatlığı bulunuyor. Zeki, Fransa'da iyi bir sezon geçirdi. Ona forma verebiliriz.
OZAN KABAK
Almanya'ya transfer oldu. Milli Takım'da daha oynamadı. Bu 4 maçta onu sahaya sürebiliriz.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Leicester City'de istediği süreleri alamadı. Onun son durumunu görmek istiyorum.
BURAK YILMAZ
Yorucu bir sezonu geride bıraktı. Onu ve Dorukhan'ı takımdan ayrı çalıştırabiliriz.
CENK TOSUN
Everton'da fazla oynamadı ama oynadığında verimli oldu. Güvenilir bir oyuncu.
MERİH DEMİRAL
İtalya'da adından söz ettirdi. Güçlü, fizikli bir oyuncu. Bize çok katkıları olacak.
HÜSEYİN TÜRKMEN
Trabzonspor'da bu sezon çok önemli performansı var. Gelecekte aramızda olacaktır.
EMRE BELÖZOĞLU
Emre'nin oyununa bakıyorum, hiç 39 yaşında değil gibi. Kampta mükemmel şekilde çalışıyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER
Mert Günok Başakşehir
Gökhan Akkan Ç.Rize
Sinan Bolat Antwerp
Uğurcan Çakır Trabzonspor
DEFANS
Zeki Çelik Lille
Nazım Sangare Antalyaspor
Ozan Kabak Stuttgart
Çağlar Söyüncü Leicester
Kaan Ayhan Düsseldorf
Merih Demiral Sassuolo
Umut Meraş Bursaspor
Emre Taşdemir G.Saray
Hasan Ali Kaldırım F.Bahçe
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür Trabzonspor
Cengiz Ünder Roma
Deniz Türüç Kayserispor
Dorukhan Toköz Beşiktaş
Efecan Karaca Alanyaspor
Emre Belözoğlu Başakşehir
İrfan Can Kahveci Başakşehir
Mahmut Tekdemir Başakşehir
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş
Okay Yokuşlu Celta Vigo
Ozan Tufan Alanyaspor
Yunus Mallı Wolfsburg
Yusuf Yazıcı Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu Milan
Ömer Ali Şahiner Konyaspor
FORVET
Burak Yılmaz Beşiktaş
Cenk Tosun Everton
Enes Ünal Valladolid
Güven Yalçın Beşiktaş
Kenan Karaman Düsseldorf
H GRUBU PUAN CETVELİ
Fransa 2 2 0 0 8 1 6 7
TÜRKİYE 2 2 0 0 6 0 6 6
Arnavutluk 2 1 0 1 3 2 3 1
İzlanda 2 1 0 1 2 4 3 -2
Andorra 2 0 0 2 0 5 0 -5
Moldova 2 0 0 2 1 8 0 -7
MAÇ PROGRAMI
30 Mayıs Perşembe 21.00 Türkiye-Yunanistan Antalya Stadı TRT SPOR
2 Haziran Pazar 21.00 Türkiye-Özbekistan Oba Stadı TRT SPOR
8 Haziran Cumartesi 21.45 Türkiye-Fransa Konya BŞB TRT 1
11 Haziran Salı 18.45 İzlanda-Türkiye L'Völlur Stadı TRT 1
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Şenol Güneş: "İnanacağız, inandıracağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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