Nazım Sangare: "Kendimi Türk hissediyorum"

NAZIM SANGARE'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, o kişinin Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Gine Milli Takımı'ndan da teklif geldi. Babam Gineli, annem Eskişehirli. Benim için zor bir karardı. Normalde tatiller için Türkiye'ye geliyorduk. Ancak ben, kendimi daha çok Türk hissediyorum. Umarım bu formayı giyerim.

ÖMER ALİ ŞAHİNER'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Milli takımda oynama hedefimi hiç kaybetmedim. Benim gibi alt yaş kategorilerinde oynayıp A Milli Takım'da oynayamayan birçok oyuncu var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Ben yılda 40-45 maç oynayan Türk bir oyuncu olarak, yabancı sınırının beni etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta yabancı oyunculardan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim yabancı kuralına takılmamamız lazım. Asıl sorunumuz bu değil.

Dışarıdan gördüğüm kadarıyla bizim genç takımlarda birlikte olduğumuz arkadaşlarla, Emre ve Burak ağabeylerin olduğu tecrübeli oyuncular çok iyi bir ekip olmuş. İnşallah böyle devam eder. Başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri bu arkadaşlık ortamı. Fransa'nın öne çıkan oyuncularını konuşmadık. Kendi oyuncularımızla ilgili konuştuk. Bence bu daha önemli. Yurt dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Yurt içinde de Abdülkadir ve Yusuf var. Abdülkadir'i izlemek beni gerçekten heyecanlandırıyor.