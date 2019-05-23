Ergin Ataman'dan iki yıllık imza

Anadolu Efes sosyal medya hesabından, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu sezon Türkiye'yi, Avrupa'da başarıyla temsil eden Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four Finali'nde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak 2018-19 sezonunu ikincilikle noktalamıştı.

Anadolu Efes, ilk kez yükseldiği final sonucunda tarihinde Euroleague'deki en iyi derecesini elde etmişti.