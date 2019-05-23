Ergin Ataman'dan iki yıllık imza
Bu sezon THY Euroleague'de final oynayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'la 2 yıl daha sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes sosyal medya hesabından, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bu sezon Türkiye'yi, Avrupa'da başarıyla temsil eden Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four Finali'nde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak 2018-19 sezonunu ikincilikle noktalamıştı.
Anadolu Efes, ilk kez yükseldiği final sonucunda tarihinde Euroleague'deki en iyi derecesini elde etmişti.
Koç Ergin Ataman'la 2 yıl daha birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere! ???? #BenimYerimBurası— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 23 Mayıs 2019
Bu zaferlerin bir parçası olmak için: https://t.co/SXAd359hwT pic.twitter.com/GVXmODGsg5
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 11:30
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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