Son dakika: Ergin Ataman Anadolu Efes ile yeniden imzaladı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'dan iki yıllık imza

Ergin Ataman'dan iki yıllık imza

Bu sezon THY Euroleague'de final oynayan , başantrenör 'la 2 yıl daha sözleşme imzalandığını açıkladı.

sosyal medya hesabından, tecrübeli başantrenör ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu sezon Türkiye'yi, Avrupa'da başarıyla temsil eden Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four Finali'nde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak 2018-19 sezonunu ikincilikle noktalamıştı.

Anadolu Efes, ilk kez yükseldiği final sonucunda tarihinde Euroleague'deki en iyi derecesini elde etmişti.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 11:30
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