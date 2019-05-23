Yunan devi küme düşürüldü!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Yunan devi küme düşürüldü!

Yunan devi küme düşürüldü!

Yönetimi, ülke basketbolunun lokomotif ekiplerinden Olimpiakos’un Yunan Basketbol Ligi'nden küme düşürüldüğünü açıkladı.

Panathinaikos ile 20 Mayıs'ta oynaması gereken Play-off çeyrek final ilk maçında sahaya çıkmayan Olimpiakos, yönetimi tarafından küme düşürüldü. Sezon içinde de hakemlerin yönetimleri nedeniyle Panathinaikos ile oynanan maçın 2. yarısına çıkmayan Olimpiakos'la ilgili lig yönetiminin açıklamasında, "Play-off maçına çıkmayan Panathinaikos küme düşürüldü. Olimpiakos'un sezon içinde aldığı maç sonuçları geçersiz sayıldı." denildi.

Olimpiakos, Panathinaikos ile oynanan Yunanistan Kupası yarı final maçı sonrası bir açıklama yapmış, Panathinaikos ile yapacakları her türlü maç için yabancı hakem talep etmişti.

Bilindiği üzere , gelecek sezon Adriyatik Ligi'nde oynamak için başvuru yaptı. Konu hakkında sonucun ne olacağı ise henüz belirsiz vaziyette.

  1. 23.05.2019
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