TOFAŞ coştu
24 Mayıs 2019, Cuma
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TOFAŞ coştu

TOFAŞ coştu

Play-off serisinde, konuk ettiği rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan mavi-yeşilliler, öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff ilk maçında Tofaş ile karşı karşıya geldi. Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyotta farkı yediye kadar çıkartarak 18-11 öne geçti. Ardından oyunda dengeyi sağlayan ekibi, periyotu 23-20 önde kapatmayı başardı. 3'lük yağmuruna dönen maçta Tofaş, yakaladığı 17-2'lik seriyle farkı açsa da yeniden oyuna tutundu. Siyah- beyazlılar, aradaki farkı eritti fakat devre 48-45'lik Tofaş üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARIDA FARK
Üçüncü periyotta ise sahada tam anlamıyla Tofaş fırtınası vardı. Mejia'nın üst üste bulduğu saha içi isabetleriyle coşan Bursa ekibi, savunmada da etkili oldu. Tofaş, son periyota 14 sayılık üstünlükle 72-58 önde girdi. Farkın erimesine izin vermeyen Tofaş, sahadan 120-76'lık zaferle ayrılarak seride öne geçti. İkinci maç 26 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

  1. 24.5.2019
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