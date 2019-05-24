TOFAŞ coştu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Tofaş ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyotta farkı yediye kadar çıkartarak 18-11 öne geçti. Ardından oyunda dengeyi sağlayan Bursa ekibi, periyotu 23-20 önde kapatmayı başardı. 3'lük yağmuruna dönen maçta Tofaş, yakaladığı 17-2'lik seriyle farkı açsa da Kartal yeniden oyuna tutundu. Siyah- beyazlılar, aradaki farkı eritti fakat devre 48-45'lik Tofaş üstünlüğüyle geçildi.



İKİNCİ YARIDA FARK

Üçüncü periyotta ise sahada tam anlamıyla Tofaş fırtınası vardı. Mejia'nın üst üste bulduğu saha içi isabetleriyle coşan Bursa ekibi, savunmada da etkili oldu. Tofaş, son periyota 14 sayılık üstünlükle 72-58 önde girdi. Farkın erimesine izin vermeyen Tofaş, sahadan 120-76'lık zaferle ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 26 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.