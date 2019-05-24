Kanarya affetmedi
24 Mayıs 2019, Cuma
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Kanarya affetmedi

Kanarya affetmedi

play-off ilk maçında ’u son periyottaki etkili oyunuyla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında , konuk ettiği 'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı Türk Telekom'un ev sahipliğinde pazar günü oynanacak.

  1. 24.5.2019
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