Kanarya affetmedi
Fenerbahçe Beko play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u son periyottaki etkili oyunuyla yenerek seride 1-0 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı Türk Telekom'un ev sahipliğinde pazar günü oynanacak.
- 24.5.2019
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