Karşıyaka'dan net galibiyet

Antrenör Dirk Bauermann yönetiminde evinde 2'de 2 yapan Kaf-Kaf'ta Marei ve Henry, 20'şer sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Bu skorla Karşıyaka 20 maçta 9 galibiyete ulaşırken Banvit 7 galibiyette kaldı.



İlk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçen Banvit önünde Pınar Karşıyaka, Marei ve Evans'la 8-8 eşitliği yakaladı. Son 2 dakikasına 12-12 beraberlikle girilen ilk periyot, Karşıyakalı Berk'in son saniye basketiyle 18-18 sona erdi. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Karşıyaka, 13. dakikada Walker'ın 3 sayılık basketiyle 27-24'lük üstünlük kurmasına rağmen Banvit, son 2 dakikaya 32-31 önde girdi. Son bölümde Metehan ve Perez'le sayılar bulan Banvit, devreyi 36-35 galip tamamladı. Karşıyaka, ikinci yarıya Birkan ve Henry'nin üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayıp yeniden üstünlüğü yakalamasına rağmen Banvit rakibine kısa sürede yanıt verdi. Banvit'ten Tolga'nın sayısıyla üçüncü periyot 60-57 konuk ekip lehine bitti. Çekişmenin son anlara kadar sürdüğü dördüncü periyotta pota altından Marei, dışardan Walker ve Henry'le etkili olan Karşıyaka, rakibine 14 sayı şansı verip 23 sayı bularak salondan 80-74 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Şakacı (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 8, Henry (xxx) 20, Birkan (xxx) 7, İlkan (xx) 6, Marei (xxx) 20, Berk (xx) 7, Evans (xxx) 12, Erdi (x), Egemen (x)

BANVİT: Perez (xxx) 14, Rıdvan (xx) 9, Morgan (xxx) 11, Tolga (xx) 7, Shelton (xxx) 18, Metehan (xx) 6, İsmail (x) 5, Berke (x) 4, Şehmus (x)

1.PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 35-36

3.PERİYOT: 57-60