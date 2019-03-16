Büyükelçi Önen ve TBF Heyeti Çin'de Yao Ming ile buluştu
16 Mart 2019, Cumartesi
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Büyükelçi Önen ve Heyeti Çin'de ile buluştu

Büyükelçi Önen ve TBF Heyeti Çin'de Yao Ming ile buluştu

Önen, ve TBF ’su , eski Çinli yıldız basketbolcu ile bir araya geldi.

2019 FIBA kura çekimi için Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Önen, ve Türkiye Federasyonu 'su , eski Çinli yıldız basketbolcu ile buluştu.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.

  1. 16.03.2019
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