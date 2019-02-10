Dünya'nın sporu! (09.02.19)

ÇUKUROVA'DAN TAM 140 SAYI



Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi. Gövde gösterisine dönen maçın devresi de 72-31 bitti.



DİŞİ ASLAN GALİP



Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Ormanspor'u 74-71 mağlup etti. Günün diğer mücadelelerinde de Botaş, Samsun Canik'i 91-58'lik skorla geçerken, Beşiktaş ise Mersin BB'ye 75-92 yenildi.



İSTANBUL ÜNİ FENERBAHÇE



Kadınlar Basketbol Ligi'nde günün programı: 14.00 Gündoğdu Adana-Kayseri, 16.00 İstanbul Üniversitesi- Fenerbahçe, 16.30 Hatay BB-İzmit Belediyespor.



'ÖZİL TAKIMDA ÇOK GÜÇLÜ'



Arsenal'in eski yıldızı Ray Parlour, Mesut Özil'in kulüpte tüm gücü ele geçirdiğini, bu yüzden Unai Emery'nin oyuncusuna yeni bir alıcı bulmakta zorluk yaşayacağını söyledi. Arsenal ile olan sözleşmesini 2018'de yenileyen Mesut, takımın başına Emery'nin gelmesiyle 11'deki yerini kaybetmişti. Parlour, "Onunla ilgili neler olacağı herkesin kafasını karıştırıyor. Sorun ise Mesut'un Arsenal'daki tüm güce sahip olması. Daha iki yıllık kontratı var. Bu maaşı başka hangi kulüp ödeyebilir" dedi.



VAKIFBANK HALKBANK



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bugün: 14.00 Beşiktaş- Beylikdüzü, VakıfBank-Halkbank, 15.00 Aydın-Fenerbahçe, 16.00 Karayolları-Eczacıbaşı 17.00 Çanakkale- THY.



ASLAN FİLEDE ARKAS'I GEÇTİ



Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 119 dakika süren mücadelenin setleri 25-27, 25-15, 25-19, 19-25 bitince final setini 15-9 alan Aslan zafere ulaştı.



ZİRAAT SET VERMEDİ



Efeler Ligi'nde günün diğer sonuçları şöyle: Jeopark Kula Belediye-Maliye Piyango: 2-3, Ziraat Bankası- Arhavi Bld: 3-0, İnegöl Belediye-İstanbul BB: 1-3, Afyon Belediye Yüntaş- Halkbank: 1-3.