Dünya'nın sporu! (09.02.19)
10 Şubat 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (09.02.19)

Dünya'nın sporu! (09.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ÇUKUROVA'DAN TAM 140 SAYI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi. Gövde gösterisine dönen maçın devresi de 72-31 bitti.

DİŞİ ASLAN GALİP

'nde Galatasaray Ormanspor'u 74-71 mağlup etti. Günün diğer mücadelelerinde de Botaş, Samsun Canik'i 91-58'lik skorla geçerken, ise Mersin BB'ye 75-92 yenildi.

İSTANBUL ÜNİ FENERBAHÇE

Kadınlar Basketbol Ligi'nde günün programı: 14.00 Gündoğdu Adana-Kayseri, 16.00 - Fenerbahçe, 16.30 Hatay BB-İzmit Belediyespor.

'ÖZİL TAKIMDA ÇOK GÜÇLÜ'

'in eski yıldızı Ray Parlour, 'in kulüpte tüm gücü ele geçirdiğini, bu yüzden Unai Emery'nin oyuncusuna yeni bir alıcı bulmakta zorluk yaşayacağını söyledi. Arsenal ile olan sözleşmesini 2018'de yenileyen Mesut, takımın başına Emery'nin gelmesiyle 11'deki yerini kaybetmişti. Parlour, "Onunla ilgili neler olacağı herkesin kafasını karıştırıyor. Sorun ise Mesut'un Arsenal'daki tüm güce sahip olması. Daha iki yıllık kontratı var. Bu maaşı başka hangi kulüp ödeyebilir" dedi.

VAKIFBANK HALKBANK

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bugün: 14.00 Beşiktaş- Beylikdüzü, VakıfBank-, 15.00 Aydın-Fenerbahçe, 16.00 Karayolları-Eczacıbaşı 17.00 - THY.

ASLAN FİLEDE ARKAS'I GEÇTİ

Voleybol 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 119 dakika süren mücadelenin setleri 25-27, 25-15, 25-19, 19-25 bitince final setini 15-9 alan Aslan zafere ulaştı.

ZİRAAT SET VERMEDİ

Efeler Ligi'nde günün diğer sonuçları şöyle: Jeopark Kula Belediye-Maliye Piyango: 2-3, Ziraat Bankası- Arhavi Bld: 3-0, İnegöl Belediye-İstanbul BB: 1-3, Afyon Belediye Yüntaş- Halkbank: 1-3.

  1. 10.2.2019
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