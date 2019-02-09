Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları başladı.

Türkiye 1. Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Dört ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83-58

Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom: 85-67

Pınar Karşıyaka-İstanbul : 86-93

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 92-75

Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140

BOTAŞ-Canik Belediyespor: 91-58

Galatasaray-OGM Ormanspor: 74-71

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Selçuklu Basketbol: 70-79

Petkimspor-Bursaspor: 72-69

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor: 113-90

Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 100-67

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare: 80-68

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 86-80

Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor: 68-70

  1. 10.2.2019 01:15
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