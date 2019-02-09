Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Dört ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83-58

Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom: 85-67

Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-93

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 92-75

Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140

BOTAŞ-Canik Belediyespor: 91-58

Galatasaray-OGM Ormanspor: 74-71

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Selçuklu Basketbol: 70-79

Petkimspor-Bursaspor: 72-69

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor: 113-90

Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 100-67

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare: 80-68

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 86-80

Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor: 68-70