Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Dört ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83-58
Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom: 85-67
Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-93
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 92-75
Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140
BOTAŞ-Canik Belediyespor: 91-58
Galatasaray-OGM Ormanspor: 74-71
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Selçuklu Basketbol: 70-79
Petkimspor-Bursaspor: 72-69
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor: 113-90
Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 100-67
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare: 80-68
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 86-80
Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor: 68-70
- 10.2.2019 01:15
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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