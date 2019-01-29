Beşiktaş'tan Avrupa'da rahat galibiyet

MAÇIN ARDINDAN

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Filou'yu 80-71 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, Kenan Sipahi ve Phil Pressey'in savunmadaki etkili oyunlarıyla galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, zor bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Daha önce de rakibimizle zor bir maç oynamıştık. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Onlar savunmada çok iyiler. Dış atışlarda çok etkililer. İlk yarıda çok zorlandık." ifadelerini kullandı.

Ivanovic, tüm oyuncularının elinden geleni yaptığını aktararak, "İkinci yarıda savunmamız sertleşti. Özellikle Rich ve Benzing'in sayıları bize yardımcı oldu. Kenan Sipahi ve Pressey'in savunmadaki baskısı ve istekli oyunları galibiyeti getirdi. İkisinin toplam 3 sayısı var ancak maçı değiştiren oyuncular oldular." değerlendirmesinde bulundu.

GJERGJA: "OYUNCULARIM ADINA MUTLUYUM"

Filou Başantrenörü Dario Gjergja, mücadeleyi ikinci çeyrekte kaybettiklerini ifade etti.

Zorlu bir fikstürden sonra buraya geldiklerini anlatan Gjergja, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Yenilmemize rağmen takımımla gurur duyuyorum. Son bir haftada 4 maç oynadık. Pes etmedik ve savaştık. Maçı ikinci çeyrekteki birkaç dakikada kaybettik. Rich'in o dakikalarda potamıza üst üste attığı üçlükler mağlubiyete sebep oldu." diye konuştu.

Son çeyrekte kötü tercihler yaptıklarını belirten Gjergja, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte üç pozisyonda topu çok kötü kullandık. Orada maçı belki döndürebilirdik ancak o pozisyonlar oyunun kaderini belirledi. Geri dönebileceğimiz bir maçı kaybettik. Oyuncularım adına mutluyum. Hiçbir zaman geri adım atmadılar."

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3

FILOU OOSTENDE: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 40-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59