Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu
29 Ocak 2019, Salı
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Damat, ’na sponsor oldu

Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atmaya devam eden Orka Holding, geçtiğimiz yıl Damat markası ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi kıyafet sponsoru oldu.

Keyifli bir fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya gelen Başantrenörü Zeljko Obradovic, Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, ve diğer takım oyuncuları keyifli dakikalar geçirdi.

Orka Holding'in sponsorluk listesinde Fenerbahçe'nin futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.

  1. 29.1.2019 13:32
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