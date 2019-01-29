Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.
Keyifli bir fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya gelen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, Sinan Güler ve diğer takım oyuncuları keyifli dakikalar geçirdi.
Orka Holding'in sponsorluk listesinde Fenerbahçe'nin futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.
- 29.1.2019 13:32
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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