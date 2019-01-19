Ankara DSİ uzatmalarda güldü
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara DSİ ile karşılaştı.
Normal süresi 80-80 biten maçta galip gelen taraf 95-92'lik skorla konuk ekip Ankara DSİ oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Sedef Yarıcı xx
Karesispor: Carlos Medlock xxxx 28, Reha Öz x 5, Hazer Avcı xxxx 25, İbrahim Yıldırım xx 12, Ümit Sonkol xx 8, Volkan Aydın x 4, Tuğberk Gedikli x 4, Soner Şentürk x 6
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan xxx 22, Gökhan Tunca xxx 18, Oğuzhan Yarol xxx 16, David Weaver Jr xx 10, Cem Coşkun xx 8, Umut Peten xx 8, Berkay Demirci xx 6, Yesukan Onar x 4, Burak Erol x 4
1. periyot: 27-21 (Karesispor lehine)
Devre: 44-37 (Karesispor lehine)
3. periyot: 64-59 (Karesispor lehine)
4. periyot: 80-80
- 19.1.2019 21:14
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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