Ankara DSİ uzatmalarda güldü
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Ankara DSİ uzatmalarda güldü

Ankara DSİ uzatmalarda güldü

'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara DSİ ile karşılaştı.

Normal süresi 80-80 biten maçta galip gelen taraf 95-92'lik skorla konuk ekip Ankara DSİ oldu.


Salon: Kurtdereli
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Sedef Yarıcı xx
Karesispor: Carlos Medlock xxxx 28, x 5, Hazer Avcı xxxx 25, xx 12, xx 8, Volkan Aydın x 4, Tuğberk Gedikli x 4, Soner Şentürk x 6
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan xxx 22, Gökhan Tunca xxx 18, Oğuzhan Yarol xxx 16, David Weaver Jr xx 10, Cem Coşkun xx 8, Umut Peten xx 8, Berkay Demirci xx 6, Yesukan Onar x 4, Burak Erol x 4
1. periyot: 27-21 (Karesispor lehine)
Devre: 44-37 (Karesispor lehine)
3. periyot: 64-59 (Karesispor lehine)
4. periyot: 80-80

  1. 19.1.2019 21:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara DSİ uzatmalarda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN