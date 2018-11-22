Teodosic, Avrupa'ya dönmek istiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Teodosic, Avrupa'ya dönmek istiyor

    Teodosic, Avrupa'ya dönmek istiyor

    Amerikan () ekibi 'ta forma giyen Sırp oyun kurucu , kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

    Amerikan () ekibi 'ta forma giyen Sırp oyun kurucu , kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

    ABD basınına açıklamada bulunan Teodosic, az süre aldığı takımındaki rolüne alışmanın kendisi için zor olduğunu belirterek, "Kesinlikle burada kalmayacağım. Gelip burada oynamanın nasıl bir şey olduğunu görmek istedim ve fark ettim ki Avrupa'da oynamak benim için daha keyifli. Bu yüzden kesinlikle Avrupa'ya döneceğim. Bu, sezon içinde mi yoksa sezon sonunda mı olur, bilmiyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Teodosic, ekibi CSKA Moskova'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen yıl Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalamıştı. NBA'e gittiği günden bu yana birçok sakatlık da yaşayan 31 yaşındaki Sırp basketbolcu, Clippers'ta bu sezon çıktığı 8 maçta 2,9 sayı, 1,8 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları tutturdu.

    1. 22.11.2018 20:45
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