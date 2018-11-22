Haftanın MVP'si Shved
Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ekibinin evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 85-69 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Shved, normal sezonun 8. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 35 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 22 sayı 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon ilk, kariyerinde 5. kez MVP seçilen Rus skorer, üç sayılık atışlarda 9'da 4, iki sayılık atışlarda 3'te 1 ve serbest atışlarda 8'de 8 ile oynadı.
İspanya ekibi Baskonia'dan Fransız pivot Vincent Poirier, Shved ile aynı verimlilik puanını elde etmesine rağmen İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 93-90 yenildikleri için MVP sıralamasında ikinci oldu.
- 22.11.2018 20:46
-
Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
-
Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
-
Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Haftanın MVP'si Shved haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.