Haftanın MVP'si Shved – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Haftanın 'si Shved

    Haftanın MVP'si Shved

    Khimki'nin Rus basketbolcusu , THY 'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Khimki'nin Rus basketbolcusu , THY 'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ekibinin evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 85-69 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Shved, normal sezonun 8. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmada 35 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 22 sayı 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon ilk, kariyerinde 5. kez MVP seçilen Rus skorer, üç sayılık atışlarda 9'da 4, iki sayılık atışlarda 3'te 1 ve serbest atışlarda 8'de 8 ile oynadı.

    ekibi Baskonia'dan Fransız pivot Vincent Poirier, Shved ile aynı verimlilik puanını elde etmesine rağmen temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 93-90 yenildikleri için MVP sıralamasında ikinci oldu.

    1. 22.11.2018 20:46
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