A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, İsrail ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'in 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.

Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hatırlatarak, "Oyuncularımızdan Scottie Wilbekin, 29 Kasım Perşembe günü kulübü Maccabi FOX'un Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmada forma giydikten sonra bize katılacak ve Karadağ deplasmanında oynayabilecek." ifadelerini kullandı.

Wilbekin, milli takımın İspanya ve Karadağ maçları için açıklanan 15 kişilik kadrosunda yer almıştı.