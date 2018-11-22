Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması

    Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD asıllı milli oyuncu 'in 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD asıllı milli oyuncu 'in 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.

    Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü 'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hatırlatarak, "Oyuncularımızdan Scottie Wilbekin, 29 Kasım Perşembe günü kulübü Maccabi FOX'un ile oynayacağı karşılaşmada forma giydikten sonra bize katılacak ve Karadağ deplasmanında oynayabilecek." ifadelerini kullandı.

    Wilbekin, milli takımın İspanya ve Karadağ maçları için açıklanan 15 kişilik kadrosunda yer almıştı.

    1. 22.11.2018 20:47
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