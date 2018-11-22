Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, İsrail ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'in 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, İsrail ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'in 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.
Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hatırlatarak, "Oyuncularımızdan Scottie Wilbekin, 29 Kasım Perşembe günü kulübü Maccabi FOX'un Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmada forma giydikten sonra bize katılacak ve Karadağ deplasmanında oynayabilecek." ifadelerini kullandı.
Wilbekin, milli takımın İspanya ve Karadağ maçları için açıklanan 15 kişilik kadrosunda yer almıştı.
- 22.11.2018 20:47
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Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Toplam 1
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Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
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