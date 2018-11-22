Fenerbahçe 8. galibiyetine uzandı! – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    8. galibiyetine uzandı!

    Fenerbahçe 8. galibiyetine uzandı!

    Basketbol THY 'nin 9. haftasında , deplasmanda temsilcisi Maccabi 'u 74-70 yendi.

    Basketbol THY 'nin 9. haftasında , deplasmanda temsilcisi Maccabi 'u 74-70 yendi.

    İsrail'in başkenti 'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına da 41-36 geride gitti.

    İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 55-53 önde bitirdi. Marko Guduric'in son çeyrekte bulduğu 13 sayıyla rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.

    Guduric'in yanı sıra 18 sayı kaydeden Kostas Sloukas, Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağladı. Maccabi FOX'ta Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı üretti.

    Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 galibiyetini aldı. İsrail ekibi ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

    1. 23.11.2018 00:29
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