Fenerbahçe 8. galibiyetine uzandı!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70 yendi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına da 41-36 geride gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 55-53 önde bitirdi. Marko Guduric'in son çeyrekte bulduğu 13 sayıyla rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Guduric'in yanı sıra 18 sayı kaydeden Kostas Sloukas, Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağladı. Maccabi FOX'ta Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı üretti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 galibiyetini aldı. İsrail ekibi ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
- 23.11.2018 00:29
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fenerbahçe 8. galibiyetine uzandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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