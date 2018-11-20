Türk Telekom Asvel'e direnemedi!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Asvel'e direnemedi!

    Türk Telekom Asvel'e direnemedi!

    Ankara'da oynanan karşılaşmada , Fransa'nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.

    Salon: Ankara
    Hakemler: Carlos Cortes, Josip Radojkovic, Mykola Ambrosov
    : Landesberg 18, Yunus Sonsırma 2, Gabriel 13, Campbell 9, Stimac 15, Redding 19, Can Akın, 2, Serhat Çetin, Metin Türen, Polat Kaya
    LDLC Asvel: Maledon, Kalnietis 11, Noua 8, Buckner 5, Lighty 10, Bilan 23, Nelson 13, Slaughter 13
    1. periyot: 25-16
    Devre: 38-45
    3. periyot: 60-67

    1. 20.11.2018 22:15
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