Türk Telekom Asvel'e direnemedi!
Ankara'da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, Fransa'nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Carlos Cortes, Josip Radojkovic, Mykola Ambrosov
Türk Telekom: Landesberg 18, Yunus Sonsırma 2, Gabriel 13, Campbell 9, Stimac 15, Redding 19, Can Akın, Kaya Peker 2, Serhat Çetin, Metin Türen, Polat Kaya
LDLC Asvel: Maledon, Kalnietis 11, Noua 8, Buckner 5, Lighty 10, Bilan 23, Nelson 13, Slaughter 13
1. periyot: 25-16
Devre: 38-45
3. periyot: 60-67
- 20.11.2018 22:15
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Türk Telekom Asvel'e direnemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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