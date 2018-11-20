Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e acımadı!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Maccabi 'e acımadı!

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> Maccabi <a href="/index/tel-aviv?id=e32aa825-2e5e-44be-bafb-0bc4211dee07" class="" rel="tag">Tel Aviv</a>'e acımadı!

    Euroleague sekizinci hafta mücadelesinde , İsrail ekibi Aviv’i konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 90-77 galip ayrıldı.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Carmelo Paternico xx, Milos Koljensic xx
    : Larkin xxx 12, Beaubois xxx 10, Doğuş xx, Motum xxx 9, Moerman xx 6, Pleiss xxx 14, Micic xxx 12, Anderson xx 2, Dunston xxx 14, Simon xxx 11, Metecan x, Buğrahan x
    Başantrenör: Ergin Ataman
    Aviv: Ray xx 8, Wilbekin xxx 10, O'Bryant xxx 19, Caloiaro x 2, Roll x, Kane xx 10, Tyus xx 12, Dibartolomeo x, Cohen x 2, Black xx 8, Zoosman xx 6
    Başantrenör: Ioanis Sfairopoulos
    1. periyot: 16-14 ( lehine)
    Devre: 38-31 (Anadolu Efes lehine)
    3. periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)

    1. 20.11.2018 22:17
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