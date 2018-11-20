Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e acımadı!
THY Euroleague sekizinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 90-77 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Carmelo Paternico xx, Milos Koljensic xx
Anadolu Efes: Larkin xxx 12, Beaubois xxx 10, Doğuş xx, Motum xxx 9, Moerman xx 6, Pleiss xxx 14, Micic xxx 12, Anderson xx 2, Dunston xxx 14, Simon xxx 11, Metecan x, Buğrahan x
Başantrenör: Ergin Ataman
Maccabi Fox Tel Aviv: Ray xx 8, Wilbekin xxx 10, O'Bryant xxx 19, Caloiaro x 2, Roll x, Kane xx 10, Tyus xx 12, Dibartolomeo x, Cohen x 2, Black xx 8, Zoosman xx 6
Başantrenör: Ioanis Sfairopoulos
1. periyot: 16-14 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 38-31 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)
- 20.11.2018 22:17
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e acımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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