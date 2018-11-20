Galatasaray İtalya deplasmanında
Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Germani Brescia Leonessa ile İtalya'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu sekizinci hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya konuk olacak.
Brescia kentindeki Palaleonessa Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet alıp, 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle altıncı ve son sırada bulunuyor.
Galatasaray, Germani Brescia Leonessa ile grupta oynadığı ilk maçı 84-76 kazanmıştı.
- 20.11.2018 16:04
- Güncelleme: 20.11.2018 16:44
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
Galatasaray İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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