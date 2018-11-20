Galatasaray İtalya deplasmanında
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    20 Kasım 2018, Salı
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    deplasmanında

    Galatasaray İtalya deplasmanında

    Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB 'nda yarın ile 'da karşı karşıya gelecek.

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu sekizinci hafta mücadelesinde yarın temsilcisi 'ya konuk olacak.

    Brescia kentindeki Palaleonessa Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

    A Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet alıp, 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle altıncı ve son sırada bulunuyor.

    Galatasaray, Germani Brescia Leonessa ile grupta oynadığı ilk maçı 84-76 kazanmıştı.

    1. 20.11.2018 16:04
    2. Güncelleme: 20.11.2018 16:44
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