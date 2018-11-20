Böyle düşüş görülmedi! Bir dönem Galatasarayın yıldızıydı...

Galatasaray sonrası Engin kendini toparlayamadı. 2016'da Karşıyaka'da şansını denese de tutunamadı. Ardından Büyükşehir Belediyespor ona kapılarını açtı ancak sadece yarım devre sürdü. Aynı dönemde İstanbulspor'a transfer olan Engin bir sonraki sezonsa sürpriz bir karar verdi.